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أدى دور البطولة في مايراوش

وفاة فنان تونسي بالقاهرة بعد ختام العرض المسرحي

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
وفاة فنان تونسي بالقاهرة بعد ختام العرض المسرحي
المواطن - فريق التحرير

كشفت تقارير إعلامية عن وفاة فنان شهير بعد ختام عرض إحدى مسرحياته الفنية.

الفنان التونسي سعد المحواشي

وأعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اليوم، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، وفاة الفنان التونسي سعد المحواشي في أحد المستشفيات بالقاهرة.

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من المعروف أن المحواشي قد أدى دور البطولة في العرض المسرحي مايراوش الذي شارك في المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة 30 من المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أزمة صحية

وبحسب وسائل الإعلام، تعرَّض النجم الراحل لأزمة صحية أصيب خلالها بجلطة دماغية بعد يوم واحد من مشاركته في العرض، ليُنقل على الفور إلى المستشفى الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن مايراوش هي مسرحية من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس بتونس، بطولة عدد من الفنانين: هيثم، ونانسي، وفاطمة الزهراء المرواني، وأسامة الماكني، وهناء الوسلاتي، وأسامة الحنايني، وضياء المنصوري، وإيهاب بن رمضان، ومن إخراج محمد منير العرقي.

وسعد المحواشي هو أحد مؤسسي المركز الوطني لفن العرائس بتونس، وعمل أستاذًا لتصميم العرائس بالمعهد العالي للفن المسرحي، وقدَّم العديد من الأعمال الفنية التي تتسم بالتنوع، أبرزها: طبيب الضيعة، والكسوة، والعرائسي.

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