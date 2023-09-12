وفاة قائد فريق استنساخ النعجة دوللي

أعلنت جامعة إدنبره في إسكتلندا، وفاة الباحث البريطاني إيان ويلموت، الذي دخل مع فريقه التاريخ عبر إنجاز أول عملية استنساخ لحيوان في العالم، النعجة دوللي، عن 79 عامًا.

حيوان ثديي

من المعروف أن دوللي كانت أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة، ما شكّل ثورة في الأبحاث الحيوانية والطبية.

وقاد إيان ويلموت الفريق في معهد روزلين بجامعة إدنبره في إسكتلندا، الذي استنسخ دوللي في عام 1996.

تحول في التفكير العلمي

وذكر المسؤول في جامعة إدنبره بيتر ماتيسون، في بيان، أن هذا التقدم الذي قاده ويلموت أحدث تحولًا في التفكير العلمي في ذلك الوقت.

وكان ويلموت يعاني مرض باركنسون، وقد دعم الأبحاث حول هذا المرض العصبي منذ عام 2018.

وجرى تكرار طريقة الاستنساخ المستخدمة مع النعجة دوللي في عام 2005 مع كلاب استُنسخت في كوريا، ثم في عام 2018 على قردة من جانب علماء صينيين.