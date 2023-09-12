وفاة قائد فريق استنساخ النعجة دوللي 2862 قتيلًا و2562 مصابًا في زلزال المغرب القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية مغربي يروي كيف مات أهل قريته ونجا هو بأسرته في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة أمطار وبرد على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة اسم غير مألوف لمولود ماسك الحادي عشر الفالح: السعودية تمتلك الرؤية المتكاملة الأكثر تميزًا في العالم وفد نمساوي يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إعصار دانيال يغير ملامح المدن الليبية بالكامل
أعلنت جامعة إدنبره في إسكتلندا، وفاة الباحث البريطاني إيان ويلموت، الذي دخل مع فريقه التاريخ عبر إنجاز أول عملية استنساخ لحيوان في العالم، النعجة دوللي، عن 79 عامًا.
من المعروف أن دوللي كانت أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة، ما شكّل ثورة في الأبحاث الحيوانية والطبية.
وقاد إيان ويلموت الفريق في معهد روزلين بجامعة إدنبره في إسكتلندا، الذي استنسخ دوللي في عام 1996.
وذكر المسؤول في جامعة إدنبره بيتر ماتيسون، في بيان، أن هذا التقدم الذي قاده ويلموت أحدث تحولًا في التفكير العلمي في ذلك الوقت.
وكان ويلموت يعاني مرض باركنسون، وقد دعم الأبحاث حول هذا المرض العصبي منذ عام 2018.
وجرى تكرار طريقة الاستنساخ المستخدمة مع النعجة دوللي في عام 2005 مع كلاب استُنسخت في كوريا، ثم في عام 2018 على قردة من جانب علماء صينيين.