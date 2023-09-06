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تناول رقائق من الفلفل الحار للغاية

وفاة مراهق أمريكي بسبب تحدٍّ على تيك توك

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
وفاة مراهق أمريكي بسبب تحدٍّ على تيك توك
المواطن - فريق التحرير

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توفي المراهق الأمريكي هاريس ولوباه، البالغ من العمر 14 عامًا، بعد مشاركته في تحدٍّ على تيك توك لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية.

توفي في منزله

وقالت الشرطة الأمريكية: إن هاريس توفي في منزله في الأول من سبتمبر، بحضور الشرطة والمسعفين.

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وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي: كان هاريس بمثابة النور، لقد كان شابًّا ذكيًّا وغريب الأطوار، وموهوبًا بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة.

ولم تقدم الشرطة على الفور سببًا رسميًّا للوفاة، وقالت الأسرة: إن تشريح الجثة جارٍ.

فلفل حار

وتم تصنيع الرقائق من فلفل كارولاينا ريبر وناغا فايبر، وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم.

وتمتلك ولاية كارولينا الفلفل الحار الأكثر سخونة في العالم، وفقًا لمقياس سكوفيل، وهو مقياس قوة الطعم الحار.

ويقول خبراء الصحة: إن التحدي المنتشر على تيك توك يمكن أن يسبب القيء والسعال والربو والحروق.

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