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أثناء تركيب أنبوبة حنجرية

وفاة مصري مختنقًا جراء سقوط 3 أسنان بقصبته الهوائية

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
وفاة مصري مختنقًا جراء سقوط 3 أسنان بقصبته الهوائية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن مريضًا بأحد المستشفيات في مصر لقي حتفه بعد اكتشاف أسنان بقصبته الهوائية.

أنبوبة حنجرية

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، أكدت أسرة الشاب المصري (42 عاماً)، ويدعى حسن محمد عثمان، أن ابنها توفي إثر خضوعه لعملية جراحية.

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ووجهت الأسرة اتهامات للمستشفى الذي أجرى الجراحة بالتسبب في وفاة نجلها بعد دخوله العناية المركزة، مبينةً أنه أثناء تركيب أنبوبة حنجرية للضحية سقطت ثلاث أسنان داخل القصبة الهوائية وتُركت داخلها، ما أدى إلى انسدادها.

المستشفى ينفي

وقالت الأسرة إنه تم عمل أشعة والتأكد من وجود الأسنان داخل القصبة الهوائية، مؤكدةً أنه لم يتم استخراجها وإسعاف المريض، ما تسبب في وفاته مختنقاً.

من جانبه، نفى مدير المستشفى واقعة الإهمال الطبي، لافتاً إلى أن الحالة أثناء الدخول كانت حرجة.

وقال إنه تم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، منوهاً بأنه تم تحويل المتوفى إلى الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

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