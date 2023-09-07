وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 22 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.