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يصلى عليها بعد العصر في المسجد الحرام

وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 22 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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