وفاة 3 وإصابة 4 في حريق منزل بحقل

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا نشب في منزل بحقل، نتج عنه 4 إصابات و3 وفيات.

ضحايا الحريق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس، الدفاع المدني بحقل يخمد حريقًا في منزل، نتج عنه 4 إصابات و3 وفيات نسأل الله لهم الرحمة.

استكمال الإجراءات

ولفتت المديرية إلى أن استكمال الإجراءات لتحديد سبب الحريق جارٍ.