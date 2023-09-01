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استكمال الإجراءات لتحديد سبب الحريق جارٍ

وفاة 3 وإصابة 4 في حريق منزل بحقل

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
وفاة 3 وإصابة 4 في حريق منزل بحقل
المواطن - فريق التحرير

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أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا نشب في منزل بحقل، نتج عنه 4 إصابات و3 وفيات.

ضحايا الحريق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس، الدفاع المدني بحقل يخمد حريقًا في منزل، نتج عنه 4 إصابات و3 وفيات نسأل الله لهم الرحمة.

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استكمال الإجراءات

ولفتت المديرية إلى أن استكمال الإجراءات لتحديد سبب الحريق جارٍ.

 

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