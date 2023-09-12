وفد الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة التخصصات الصحية

زار وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة د. رنا حجيج، اليوم، مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدينة الرياض، حيث اطلعوا على جهود الهيئة في القطاع الصحي، وما تقدمه من خدمات للممارسين الصحيين.

والتقى الوفد خلال الزيارة بالأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أ.د. أوس بن إبراهيم الشمسان وقيادات الهيئة من الرؤساء والمدراء التنفيذيين، حيث استمعوا إلى أدوار الهيئة وما تمثله من أهمية للمنظومة الصحية، ودورها في برنامج التحول الصحي في المملكة.

تجربة هيئة التخصصات الصحية

وناقش اللقاء تجربة الهيئة في برامج الدراسات العليا “شهادة البورد السعوي” وبرامج التدريب الصحية، وتخطيط القوى العاملة الصحية، وبرامج الأكاديمية الصحية والتصنيف المهني، إلى جانب ما تقدمه أكاديمية القيادة الصحية من برامج لتأهيل القيادات في المجال الصحي.

واطلع الوفد على مركز اختبارات الهيئة الرئيسي، ومعايير جودة الإجراءات الاحترازية في الاختبارات، والتي تضمن الحد الأدنى من الممارسة المهنية الآمنة في قطاع الرعاية الصحية.

جهود وتعاون

وأعرب الوفد عن شكره للهيئة على ما تقدمه من جهود وتعاون وما شاهدته من إنجازات وقدرات تقنية تسهم في تحسين الرعاية الصحية، مبينًا أهمية تجربة الهيئة على المستوى المحلي والدولي في المجال الصحي.