وفيات درنة تتجاوز الـ 7 آلاف

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أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم توفير جميع الخدمات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات.
وأردف المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات تلفزيونية: إجمالي الضحايا جراء الفيضانات وصل إلى 7 آلاف والعدد قابل للزيادة.
وفى وقت سابق تحدث اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، عن العقبات والمصاعب والتحديات في الطرق المدمرة في درنة بعد أن ضربتها العاصفة دانيال، مشيرًا إلى اختفاء الغطاء الترابي بعد أن ابتلعته مياه البحر.
وكانت حصيلة حكومية سابقة تحدثت عن مصرع 5300 شخص في درنة، أكثر منطقة ليبية تضررت من العاصفة دانيال.
وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن العدد لا يقل عن خمسة آلاف.
لكن المسؤولين في ليبيا يعتقدون أن العدد أكبر بكثير، وتصل بعض التقديرات إلى نحو 10 آلاف.
وتباينت أعداد القتلى التي أعلنها المسؤولون في أوقات سابقة، لكن كلها بالآلاف.