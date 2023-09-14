Icon

أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي Icon بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية اليوم Icon سبب كارثة درنة الليبية برؤية الزعاق Icon 4 تنبيهات بشأن اصطحاب الأطفال عند أداء العمرة Icon أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية خلال 3 أسابيع Icon إيرادات فيلم شاروخان بدور العرض السعودية يفتح شهية صناع السينما الهندية Icon مقتل 3 ضباط جيش وشرطي هندي خلال اشتباكات بكشمير Icon هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحسكة السورية Icon إجراء في حساب المواطن قد يؤثر على أهلية رب الأسرة Icon عراقية تقتل طفلة وتقطع جثتها وتحرقها انتقامًا من والدها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
العدد قابل للزيادة

وفيات درنة تتجاوز الـ 7 آلاف

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
وفيات درنة تتجاوز الـ 7 آلاف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم توفير جميع الخدمات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات.

العدد قابل للزيادة

وأردف المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات تلفزيونية: إجمالي الضحايا جراء الفيضانات وصل إلى 7 آلاف والعدد قابل للزيادة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان

سال السعودية تعلن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

سال السعودية تعلن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

وفى وقت سابق تحدث اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، عن العقبات والمصاعب والتحديات في الطرق المدمرة في درنة بعد أن ضربتها العاصفة دانيال، مشيرًا إلى اختفاء الغطاء الترابي بعد أن ابتلعته مياه البحر.

وكانت حصيلة حكومية سابقة تحدثت عن مصرع 5300 شخص في درنة، أكثر منطقة ليبية تضررت من العاصفة دانيال.

تقديرات سابقة

وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن العدد لا يقل عن خمسة آلاف.

لكن المسؤولين في ليبيا يعتقدون أن العدد أكبر بكثير، وتصل بعض التقديرات إلى نحو 10 آلاف.

وتباينت أعداد القتلى التي أعلنها المسؤولون في أوقات سابقة، لكن كلها بالآلاف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير
أخبار أمنية

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم...

أخبار أمنية
لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية
الرياضة

لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن:...

الرياضة
وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

حصاد اليوم
رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال
الرياضة

رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل...

الرياضة
نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده
السعودية اليوم

نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام...

السعودية اليوم
أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة
السعودية اليوم

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ...

السعودية اليوم
ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة
أخبار أمنية

ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات...

أخبار أمنية
حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى
صحة وطب‎

حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى

صحة وطب‎