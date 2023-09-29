وقاء تُحذر: السعار مرض مميت والكلاب مصدره الأول

نشر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، معلومات بشأن أهمية توعية المجتمع وتثقيفه بخطورة مرض السعار المميت.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: إن السعار يهدد حياة الإنسان، كما أن له دورًا فعالًا في انتقال العدوى، مؤكدًا على ضرورة الحذر منه باتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

مرض مميت

ويعد السعار مرضًا مميتًا بمجرد ظهور الأعراض وتُعد الكلاب المصدر الأول لنقل عدوى داء السعار إلى الإنسان بنسبة تصل إلى 99% حسب البيانات والإحصائيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).