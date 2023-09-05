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وقف خاصية فيسبوك نيوز

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
وقف خاصية فيسبوك نيوز
المواطن - فريق التحرير

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أكدت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الثلاثاء أنها ستوقف خاصية فيسبوك نيوز على منصة التواصل الاجتماعي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاحقًا هذا العام.

صلاحيات المستخدمين

وأردفت ميتا أن المستخدمين سيظل بوسعهم رؤية روابط المواد الإخبارية وسيظل بمقدور ناشري الأخبار الأوروبيين الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم على فيسبوك بعد تنفيذ التعديل في ديسمبر كانون الأول.

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لكن فيسبوك لن تبرم صفقات تجارية جديدة للحصول على محتوى الأخبار على فيسبوك نيوز ولن تقدم ابتكارات للمنتجات لناشري الأخبار في هذه البلدان.

وذكرت ميتا في منشور الأخبار تشكل أقل من ثلاثة بالمئة من المواد التي يطالعها الأشخاص حول العالم على فيسبوك، لذا فإن استكشاف الأخبار يعد جزءًا صغيرًا من تجربة فيسبوك بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص.

ضغوط متزايدة

وتعرضت الشركة، إلى جانب شركة ألفابت العملاقة، لضغوط متزايدة من مشرعين في جميع أنحاء العالم لمشاركة نسبة أعلى من عوائد الإعلانات مع ناشري الأخبار.

وبدأت شركة ميتا حظر الأخبار على منصتيها فيسبوك وإنستجرام لكل المستخدمين في كندا ردًا على قانون جديد يلزم كبرى شركات الإنترنت بدفع أموال لناشري الأخبار. وطبقت أستراليا قانونًا مماثلًا في عام 2021.

 

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