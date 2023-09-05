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بسبب خلل فني

وقف كافة رحلات يونايتد إيرلاينز الأمريكية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
وقف كافة رحلات يونايتد إيرلاينز الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران عن تعليق كافة رحلاتها في الولايات المتحدة لفترة قصيرة يوم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

مشكلة فنية

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن شركة يونايتد إيرلاينز طلبت منها إيقاف كافة رحلات المغادرة للشركة من الولايات المتحدة.

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وبعد فترة قصيرة أعلنت الشركة استئناف الرحلات بعد عطل فني أصاب أنظمة الشركة.

وقالت الشركة إنها قامت بمعالجة المشكلة، مضيفة أنها تعمل مع الزبائن لمساعدتهم في إتمام رحلاتهم بأسرع ما يمكن.

ولم تكشف الشركة عن طبيعة المشكلة الفنية التي أسفرت عن تعليق الرحلات.

 

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