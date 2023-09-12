وليد الفراج بعد خسارة الأخضر: خفضوا سقف توقعاتكم في آسيا

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طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج جماهير الكرة السعودية بتخفيض توقعاتها حول ما سيصنعه المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2024 المقبلة في قطر، وذلك بعد خسارته أمام منتخبي كوستاريكا وكوريا الجنوبية في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.
وقال وليد الفراج عبر حسابه في منصة “إكس”: “بعيدًا عن النتائج، أعتقد أنه علينا تخفيض سقف توقعاتنا في كأس آسيا المقبلة، في معسكر نيوكاسل كُشف أن لدينا مشكلة عناصرية واضحة، وعلينا الإسراع بتطوير دوري رديف قوي أغلبه من اللاعبين السعوديين لإنقاذ تنافسيتنا بالسنوات المقبلة”.
وفي وقت سابق، أعربت جماهير الكرة السعودية، عن قلقها من أداء المنتخب السعودي، وذلك بعد خسارته أمام منتخبي كوستاريكا وكوريا الجنوبية في معسكر مدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وقدم الأخضر أداءً لم يرتقِ لطموحات الجماهير مع المسؤولية الفنية الجديدة للمدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني حيث خسر من كوستاريكا بثلاثية لهدف، وخسر اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1/ 0.
الجماهير انتقدت اختيار أسماء لاعبين بعينهم للمشاركة مع الأخضر رغم تراجع مستواهم وأشارت إلى أن هذا الأداء لن يُبشر بتحقيق لقب كأس آسيا المقبلة في قطر أو على الأقل المنافسة على اللقب.
وسيخوض الأخضر معسكره الدولي المقبل في أكتوبر في دولة البرتغال.
بعيدا عن النتائج ..
اعتقد ان علينا تخفيض سقف توقعاتنا في كأس اسيا المقبلة ،فمعسكر نيوكاسل كشف ان لدينا مشكلة عناصريه واضحة ، وعلينا الاسراع بتطوير دوري رديف قوي اغلبه من اللاعبين السعوديين لانقاذ تنافسيتنا بالسنوات المقبلة .
هذة مسأله غير قابله للتأجيل .#السعودية_كوريا
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 12, 2023