وليد الفراج: عدم ضم الاتحاد لصفقة قوية قبل 7 سبتمبر مصيبة!

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رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أحد مشاهدي برنامجه “أكشن مع وليد” حينما اقترح أن يأخذ الاتحاد لاعبين على سبيل الإعارة للمشاركة فقط بفترة كأس العالم للأندية مثل حسان تمبكتي وميشايل من الهلال.
وكان المشاهد قال: “أقترح على العميد ضم حسان تمبكتي وميشايل على سبيل المثال من الهلال، وذلك للمشاركة فقط في فترة كأس العالم للأندية”.
فرد الفراج عليه: “لو تم غلق فترة التسجيل دون أي تسجيل للاعبين جدد للاتحاد فذلك مصيبة كبيرة، هناك أخبار سارة ستكون لمشجعي العميد قبل يوم 7 سبتمبر سنرى ماذا سيحدث”.
ولم ينجح العميد في ضم المدافع الإسباني، سيرخيو راموس الذي فضّل الانتقال لناديه الأم إشبيلية الإسباني بعد عدم توصله لاتفاق مع إدارة العميد.
#وليد_الفراج: لو تم اقفال فترة التسجيل دون اي تسجيل لاعبين جدد للاتحاد فذلك " مصيبة " 😨#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 4, 2023