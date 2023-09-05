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مشاهد اقترح على الاتحاد استعارة لاعبين لمونديال الأندية فقط

وليد الفراج: عدم ضم الاتحاد لصفقة قوية قبل 7 سبتمبر مصيبة!

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
وليد الفراج: عدم ضم الاتحاد لصفقة قوية قبل 7 سبتمبر مصيبة!
المواطن - فريق التحرير

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رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أحد مشاهدي برنامجه “أكشن مع وليد” حينما اقترح أن يأخذ الاتحاد لاعبين على سبيل الإعارة للمشاركة فقط بفترة كأس العالم للأندية مثل حسان تمبكتي وميشايل من الهلال.

وكان المشاهد قال: “أقترح على العميد ضم حسان تمبكتي وميشايل على سبيل المثال من الهلال، وذلك للمشاركة فقط في فترة كأس العالم للأندية”.

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فرد الفراج عليه: “لو تم غلق فترة التسجيل دون أي تسجيل للاعبين جدد للاتحاد فذلك مصيبة كبيرة، هناك أخبار سارة ستكون لمشجعي العميد قبل يوم 7 سبتمبر سنرى ماذا سيحدث”.

راموس يبتعد عن الاتحاد

ولم ينجح العميد في ضم المدافع الإسباني، سيرخيو راموس الذي فضّل الانتقال لناديه الأم إشبيلية الإسباني بعد عدم توصله لاتفاق مع إدارة العميد.

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