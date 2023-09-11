وزارة الثقافة تطلق قناتها “الثقافية” في اليوم الوطني السعودي ولي العهد مهنئًا الهند بنجاح قمة العشرين: المنفعة ستعود علينا السديس: وقوف المملكة مع الشعوب في الأزمات والكوارث أضحى مضرب مثل يُهتدى به ولي العهد: الجالية الهندية جزء من المملكة ونرعاهم مثل مواطنينا إنشاء مجلس “وزراء الأمن السيبراني العرب” العلاقات السعودية الهندية.. خطت خطوات كبيرة في سنوات قليلة ولي العهد ورئيس وزراء الهند يعقدان مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي زيارة ولي العهد للهند أسهمت بتعميق العلاقات التجارية نظام سواهر يرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إن العلاقات بين المملكة والهند ذات منفعة متبادلة بين البلدين ونعمل معها على الفرص المستقبلية ونتعاون لبناء المستقبل.
وأضاف ولي العهد، بعد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: “نعمل على تحقيق إنجازات واعدة في مجلس الأعمال السعودي الهندي ونهنئ الهند على إدارة قمة G20 والمبادرات المحققة كما نعمل جاهدين على تحقيق الممر الاقتصادي على أرض الواقع”.
وتابع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الجالية الهندية لعبت دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي بالمملكة وتمثل 7% من التعداد السكاني وهم جزء من المملكة ونرعاهم مثل مواطنينا.