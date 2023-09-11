ولي العهد: الجالية الهندية جزء من المملكة ونرعاهم مثل مواطنينا

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قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إن العلاقات بين المملكة والهند ذات منفعة متبادلة بين البلدين ونعمل معها على الفرص المستقبلية ونتعاون لبناء المستقبل.
وأضاف ولي العهد، بعد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: “نعمل على تحقيق إنجازات واعدة في مجلس الأعمال السعودي الهندي ونهنئ الهند على إدارة قمة G20 والمبادرات المحققة كما نعمل جاهدين على تحقيق الممر الاقتصادي على أرض الواقع”.
وتابع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الجالية الهندية لعبت دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي بالمملكة وتمثل 7% من التعداد السكاني وهم جزء من المملكة ونرعاهم مثل مواطنينا.
هانى
بالتوفيق