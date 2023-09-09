ولي العهد: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يعزز الترابط

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يأتي تتويجًا لما تم العمل عليه سويًا خلال الأشهر الماضية، بما يحقق المصالح المشتركة لدولنا وتعزيز الترابط الاقتصادي وينعكس إيجابًا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة.
جاء ذلك خلال كلمة ولي العهد في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بالهند.
وأوضح ولي العهد أن مشروع الممر الاقتصادي سيسهم في تطوير وتأهيل البني التحتية التي تشتمل السكك الحديدية والموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات، ومد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.
ولفت ولي العهد إلى أن مذكرة التفاهم تدعم أيضًا جهود تطوير الطاقة النظيفة ومد كابلات لنقل البيانات، مؤكدًا أن هذا يتطلب الاستمرار في الجهود التي تم بذلها وفق الإطار الزمني الذي جرى الاتفاق عليه.
#فيديو_واس | كلمة سمو #ولي_العهد خلال مشاركته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.#ولي_العهد_في_قمة_العشرين | #واس pic.twitter.com/9te6NFp7kf
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 9, 2023