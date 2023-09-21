ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة شركة إيلون ماسك تبحث عن أدمغة بشرية لزراعة شرائح إلكترونية تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول فوز آرسنال ونابولي وتعادل إنتر ميلان في دوري الأبطال تركي آل الشيخ: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة ضمن جولة المملكة هدوء حذر وسط انطلاق محادثات بشأن إعادة دمج قره باغ مع أذربيجان
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الهدف هو الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص وتحقيق الأهداف بطموحات عريضة، متابعًا أن المملكة تتقدم بسرعة هائلة في هذا الأمر ونحاول أن نعتمد على تنويع الاقتصاد.
وأضاف ولي العهد، خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز، أن السعودية لن تعود إلى الوراء، خاصةً وأن رؤية 2030 طموحة وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر، حيث كانت المملكة في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموًّا، ونمو المملكة غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20.
وتابع أن اقتصاد المملكة رقم 17 عالميًّا، ويمكن للسعودية العودة ضمن قائمة الـ 7، مشددًا على أن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال.