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ستسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة عالميا

ولي العهد: سنوقع اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
ولي العهد: سنوقع اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
المواطن - فريق التحرير

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

اتفاقية الممر الاقتصادي

وأضاف ولي العهد، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: “أن اتفاقية الممر الاقتصادي ستسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة عالميا”.

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تصدير الكهرباء والهيدروجين

وتابع ولي العهد “ندعم جهود توليد الطاقة النظيفة”، مضيفا أن الممر الاقتصادي سيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.

يذكر أن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، انطلقت صباح اليوم، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

انطلاق قمة مجموعة العشرين

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

حضر القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

 

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