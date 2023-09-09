ولي العهد: سنوقع اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا إنفاذ يسند 260 فرصة عقارية في 10 مناطق “الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية بالفيديو.. مغاربة يروون لحظات الرعب والنجاة من الزلزال المدمر مشاهد لاهتزاز مئذنة جامع الكتبية التاريخي بعد زلزال المغرب المدمر برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُنظّم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي خلال أسبوع.. ضبط 16250 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مودي يعلن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف ولي العهد، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: “أن اتفاقية الممر الاقتصادي ستسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة عالميا”.
فيديو | كلمة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي على هامش قمة G20 #ولي_العهد_في_قمة_العشرين#الإخبارية pic.twitter.com/8FT5Nu5M5v
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2023
وتابع ولي العهد “ندعم جهود توليد الطاقة النظيفة”، مضيفا أن الممر الاقتصادي سيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.
يذكر أن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، انطلقت صباح اليوم، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.
ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.
بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.
حضر القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.