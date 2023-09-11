ولي العهد في الهند.. مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الكبير

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.

الهند تحتفي بالضيف الكبير

وأقيمت اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يأتي ذلك بعيد ختام قمة العشرين التي انطلقت قبل يومين في العاصمة الهندية بمشاركة زعماء 30 دولة.

وكان ولي العهد قد أعلن السبت أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.