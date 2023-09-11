ولي العهد في الهند.. مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الكبير قمة العشرين.. السعودية تملك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والمناخية شوارع نيودلهي تتزين بصور ولي العهد السعودية تقلص ملكيتها في سندات الخزانة الأمريكية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار عيار 24 بـ 231.80 ريال أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق توقعات بأمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قادة G20: يجب التعاون لمواجهة التحديات المؤثرة على الاقتصاد العالمي
بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.
وأقيمت اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
يأتي ذلك بعيد ختام قمة العشرين التي انطلقت قبل يومين في العاصمة الهندية بمشاركة زعماء 30 دولة.
وكان ولي العهد قد أعلن السبت أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
مراسم استقبال رسمية في مستهل زيارة ولي العهد للهند #ولي_العهد_في_الهند #الإخبارية pic.twitter.com/Aio7z3PxUe
— الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) September 11, 2023