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ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة Icon ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا Icon سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت Icon ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% Icon بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة Icon شركة إيلون ماسك تبحث عن أدمغة بشرية لزراعة شرائح إلكترونية Icon تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول Icon فوز آرسنال ونابولي وتعادل إنتر ميلان في دوري الأبطال Icon تركي آل الشيخ: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة ضمن جولة المملكة Icon هدوء حذر وسط انطلاق محادثات بشأن إعادة دمج قره باغ مع أذربيجان Icon

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أكد أنه يريد أن يرى حياة جيدة للفلسطينيين

ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة
المواطن - فريق التحرير

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كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحًا لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء له مع قناة فوكس نيوز، أن المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة.

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وتابع: نأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة.

العلاقات مع إسرائيل

وأردف ولي العهد: نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة

حياة جيدة للفلسطينيين

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أنه يريد أن يرى حياة جيدة للفلسطينيين.

ويعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم أول حوار مطول في قناة أمريكية منذ 4 أعوام.

 

 

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