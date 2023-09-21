ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة شركة إيلون ماسك تبحث عن أدمغة بشرية لزراعة شرائح إلكترونية تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول فوز آرسنال ونابولي وتعادل إنتر ميلان في دوري الأبطال تركي آل الشيخ: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة ضمن جولة المملكة هدوء حذر وسط انطلاق محادثات بشأن إعادة دمج قره باغ مع أذربيجان
كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحًا لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء له مع قناة فوكس نيوز، أن المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة.
وتابع: نأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة.
وأردف ولي العهد: نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أنه يريد أن يرى حياة جيدة للفلسطينيين.
ويعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم أول حوار مطول في قناة أمريكية منذ 4 أعوام.