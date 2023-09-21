ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة

كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحًا لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء له مع قناة فوكس نيوز، أن المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة.

وتابع: نأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة.

العلاقات مع إسرائيل

وأردف ولي العهد: نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة

حياة جيدة للفلسطينيين

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أنه يريد أن يرى حياة جيدة للفلسطينيين.

ويعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم أول حوار مطول في قناة أمريكية منذ 4 أعوام.