ميزة خفية في تحديث آي أو إس 17 تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة رضيعة هندية بـ 26 إصبعًا ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة شركة إيلون ماسك تبحث عن أدمغة بشرية لزراعة شرائح إلكترونية تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول
أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، متابعًا: “وأنا واحد منهم”.
وتابع ولي العهد خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز: “أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها”.
وأضاف: نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، مستكملًا: وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”.
كما وجه ولي العهد خلال اللقاء رسالة إلى المتردّدين بزيارة المملكة بقوله: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.