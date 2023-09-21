ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، متابعًا: “وأنا واحد منهم”.

وتابع ولي العهد خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز: “أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها”.

لن نتوقف

وأضاف: نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، مستكملًا: وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”.

كما وجه ولي العهد خلال اللقاء رسالة إلى المتردّدين بزيارة المملكة بقوله: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.