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أكد أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير

ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21
المواطن - فريق التحرير

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أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، متابعًا: “وأنا واحد منهم”.

وتابع ولي العهد خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز: “أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها”.

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لن نتوقف

وأضاف: نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، مستكملًا: وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”.

كما وجه ولي العهد خلال اللقاء رسالة إلى المتردّدين بزيارة المملكة بقوله: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.

 

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