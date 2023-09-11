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أكد ضرورة العمل لصناعة مستقبل أكبر للبلدين

ولي العهد مهنئًا الهند بنجاح قمة العشرين: المنفعة ستعود علينا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
ولي العهد مهنئًا الهند بنجاح قمة العشرين: المنفعة ستعود علينا
المواطن - فريق التحرير

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هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،  الهند على نجاحها في استضافة قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا أن ما أسفرت عنه القمة من أجندات واتفاقيات ستعود بالمنفعة على السعودية والهند وكل دول المجموعة والعالم أجمع.

كما عبر ولي العهد عن سعادته بوجوده في الهند وبما حققته قمة مجموعة العشرين، منوهًا إلى ضرورة العمل معًا لصناعة مستقبل أكبر للبلدين.

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شراكة إستراتيجية

يأتي ذلك في وقت أسست فيه زيارة ولي العهد عهدًا جديدًا من علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إذ تم خلالها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، بقيادة ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند اجتماعاً موسعاً جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

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