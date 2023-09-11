وزارة الثقافة تطلق قناتها “الثقافية” في اليوم الوطني السعودي ولي العهد مهنئًا الهند بنجاح قمة العشرين: المنفعة ستعود علينا السديس: وقوف المملكة مع الشعوب في الأزمات والكوارث أضحى مضرب مثل يُهتدى به ولي العهد: الجالية الهندية جزء من المملكة ونرعاهم مثل مواطنينا إنشاء مجلس “وزراء الأمن السيبراني العرب” العلاقات السعودية الهندية.. خطت خطوات كبيرة في سنوات قليلة ولي العهد ورئيس وزراء الهند يعقدان مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي زيارة ولي العهد للهند أسهمت بتعميق العلاقات التجارية نظام سواهر يرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند
هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الهند على نجاحها في استضافة قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا أن ما أسفرت عنه القمة من أجندات واتفاقيات ستعود بالمنفعة على السعودية والهند وكل دول المجموعة والعالم أجمع.
كما عبر ولي العهد عن سعادته بوجوده في الهند وبما حققته قمة مجموعة العشرين، منوهًا إلى ضرورة العمل معًا لصناعة مستقبل أكبر للبلدين.
يأتي ذلك في وقت أسست فيه زيارة ولي العهد عهدًا جديدًا من علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إذ تم خلالها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، بقيادة ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.
وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند اجتماعاً موسعاً جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.