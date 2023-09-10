ولي العهد ورئيس الأرجنتين يعقدان جلسة مباحثات رسمية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رئيس جمهورية الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.
وعقد ولي العهد ورئيس الأرجنتين جلسة مباحثات بين البلدين، بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وعدد من الوزراء من الجانبين.
ويرأس وليّ العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ويقوم بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابةً لدعوة من رئيس وزراء الهند، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس جمهورية الأرجنتين على هامش انعقاد قمة #مجموعة_العشرين. #ولي_العهد_في_قمة_العشرين | #واس pic.twitter.com/zE51LVRCo3
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 10, 2023