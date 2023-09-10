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على هامش اجتماعات قمة العشرين في نيودلهي

ولي العهد ورئيس الأرجنتين يعقدان جلسة مباحثات رسمية

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
ولي العهد ورئيس الأرجنتين يعقدان جلسة مباحثات رسمية
المواطن - فريق التحرير

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رئيس جمهورية الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وعقد ولي العهد ورئيس الأرجنتين جلسة مباحثات بين البلدين، بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وعدد من الوزراء من الجانبين.

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ويرأس وليّ العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ويقوم بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابةً لدعوة من رئيس وزراء الهند، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.

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