السديس: وقوف المملكة مع الشعوب في الأزمات والكوارث أضحى مضرب مثل يُهتدى به ولي العهد: الجالية الهندية جزء من المملكة ونرعاهم مثل مواطنينا إنشاء مجلس “وزراء الأمن السيبراني العرب” العلاقات السعودية الهندية.. خطت خطوات كبيرة في سنوات قليلة ولي العهد ورئيس وزراء الهند يعقدان مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي زيارة ولي العهد للهند أسهمت بتعميق العلاقات التجارية نظام سواهر يرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند الصناعات التحويلية في السعودية ترتفع لـ 8.7% ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند، مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي.
كذلك وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي.
وأقيمت اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
يأتي ذلك بعد ختام قمة العشرين التي انطلقت قبل يومين في العاصمة الهندية بمشاركة زعماء 30 دولة.