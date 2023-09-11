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وقعا على محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي

ولي العهد ورئيس وزراء الهند يعقدان مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
ولي العهد ورئيس وزراء الهند يعقدان مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي
المواطن - واس

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند، مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي.

كذلك وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي.

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وأقيمت اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يأتي ذلك بعد ختام قمة العشرين التي انطلقت قبل يومين في العاصمة الهندية بمشاركة زعماء 30 دولة.

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