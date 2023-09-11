ولي العهد ورئيس وزراء الهند يوقعان على اتفاقيات مشتركة بين البلدين

وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقيات مشتركة بين البلدين.

وكان ولي العهد قد التقى اليوم، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، احتفاء بهذه الزيارة التاريخية للضيف الكبير.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.