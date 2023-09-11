ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك أكثر من 20 اتفاقية بـ منتدى الاستثمار السعودي الهندي ولي العهد ورئيس وزراء الهند يوقعان على اتفاقيات مشتركة بين البلدين ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة الصمان وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية بروميديكس تحصل على 5 ملايين ريال تمويل لسداد فواتير الموردين الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل برواتب تصل لـ 26 ألف ريال
وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقيات مشتركة بين البلدين.
وكان ولي العهد قد التقى اليوم، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، احتفاء بهذه الزيارة التاريخية للضيف الكبير.
وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.
فيديو | #ولي_العهد ورئيس الوزراء الهندي يوقعان على اتفاقية مشتركة بين البلدين#ولي_العهد_في_الهند#الإخبارية pic.twitter.com/WQffdF6Sjo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2023