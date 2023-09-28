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محمد بن سلمان
تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية، من فخامة رئيس جمهورية تشاد الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة حسن صالح القدم الجنيد.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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