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ولي العهد يرأس وفد السعودية في قمة العشرين

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
ولي العهد يرأس وفد السعودية في قمة العشرين
المواطن - واس

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بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، واستجابة للدعوة الموجهة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ هذا اليوم السبت 24 / 2 / 1445هـ الموافق 9 / 9 / 2023م لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين ، التي ستعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند ، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته ،،،

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