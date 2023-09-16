ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة

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غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلطنة عمان عقب زيارة خاصة، التقى خلالها بجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.