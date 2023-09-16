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ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة
المواطن - واس

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غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلطنة عمان عقب زيارة خاصة، التقى خلالها بجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

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