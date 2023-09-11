ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة الصمان وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية بروميديكس تحصل على 5 ملايين ريال تمويل لسداد فواتير الموردين الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل برواتب تصل لـ 26 ألف ريال هل تؤثر القضايا السياسية على قمة العشرين؟ ولي العهد في الهند.. مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الكبير قمة العشرين.. السعودية تملك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والمناخية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، احتفاء بهذه الزيارة التاريخية للضيف الكبير.
وعقد ولي العهد ورئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو جلسة مباحثات كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيسة جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) September 11, 2023