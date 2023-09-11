ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، احتفاء بهذه الزيارة التاريخية للضيف الكبير.

وعقد ولي العهد ورئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو جلسة مباحثات كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.