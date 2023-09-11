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بيان سعودي هندي في ختام زيارة ولي العهد: تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية Icon ولي العهد يلتقي رئيسة الهند: مباحثاتنا أكدت وجود رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية Icon ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز منتخب هولندا على إيرلندا Icon ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة Icon إعصار دانيال يدخل مصر من بوابة الإسكندرية ومطروح Icon رؤية مشتركة للتعاون بين الجامعات السعودية والهندية Icon السعودية والهند توقعان 53 اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص Icon التأمينات الاجتماعية: احفظ حقك وضم مدد خدمتك Icon الفراج: أتمنى إطلاق قناة لـ الدوري السعودي باللغة الإنجليزية Icon غموض مصير غروهي يقلق الاتحاديين Icon

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أكد تقارب وجهات النظر بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية

ولي العهد يلتقي رئيسة الهند: مباحثاتنا أكدت وجود رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيسة الهند: مباحثاتنا أكدت وجود رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
المواطن - فريق التحرير

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل عشاء أقامته رئيسة الهند بمناسبة زيارة ولي العهد الحالية إلى البلاد، ناقلًا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقيادة الهند.

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تعميق العلاقات

وأضاف ولي العهد: “إننا في المملكة العربية السعودية نتطلع إلى تعميق العلاقات مع الهند في جميع المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يخدم المصالح المشتركة”.

ولفت إلى أن تأسيس مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير فى العلاقة بين البلدين، مستطردًا “أكدت المباحثات المثمرة التي أجريناها مع دولة رئيس الوزراء على وجود رغبة مشتركة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية في جميع المجالات”.

وجهات النظر متقاربة

وتابع قوله إن “وجهات النظر متقاربة بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، لا سيما من خلال عضوية بلدينا في مجموعة العشرين، متطلعين إلى أن تسهم زيارتنا في تطوير آفاق العلاقات والتعاون نحو تنمية العلاقات بين بلدينا بشكل بشكل أكبر وأوسع”.

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