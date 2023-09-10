ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش قمة العشرين

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في نيودلهي.
وكان ولي العهد قد التقى في وقتٍ سابقٍ، اليوم، كلاً من: رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الأرجنتين.
ويرأس وليّ العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ويقوم بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابةً لدعوة من رئيس وزراء الهند، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.