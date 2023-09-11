ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، كما عقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
كذلك تم مناقشة مستجدات وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي دولة رئيس وزراء جمهورية الهند. #واس | #ولي_العهد_في_الهند pic.twitter.com/cNSJCNe4su
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 11, 2023