Icon

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي Icon أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة Icon الصمان وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon بروميديكس تحصل على 5 ملايين ريال تمويل لسداد فواتير الموردين Icon الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل برواتب تصل لـ 26 ألف ريال Icon هل تؤثر القضايا السياسية على قمة العشرين؟ Icon ولي العهد في الهند.. مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الكبير Icon قمة العشرين.. السعودية تملك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والمناخية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

مراسم استقبال رسمية

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، كما عقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

قد يهمّك أيضاً
الشريان: الناس استبدلوا وسائل التواصل الاجتماعي بخطبة الجمعة!

الشريان: الناس استبدلوا وسائل التواصل الاجتماعي بخطبة الجمعة!

61 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

61 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

كذلك تم مناقشة مستجدات وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

  

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول الهرب في الجوف
أخبار أمنية

القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول...

أخبار أمنية
قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب أوكرانيا غير مقبول
العالم

قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب...

العالم
رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد ومحمد صلاح بـ فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد...

الرياضة
لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق هاواي
العالم

لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق...

العالم
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض
أخبار رئيسية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني...

أخبار رئيسية
تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب أوكرانيا
العالم

تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب...

العالم
ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين به في متنزه الحبلة
الرياضة

ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين...

الرياضة
ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان
أخبار أمنية

ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية...

أخبار أمنية