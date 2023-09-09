ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند.

وأظهرت صور ومقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، جانبًا من اللقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني.

ولي العهد يترأس وفد السعودية

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر اليوم السبت إلى الهند، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من رئيس وزراء جمهورية الهند لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تعقد في مدينة نيودلهي، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.