ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز الدولار يرتفع إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ 2005 ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 3 مناطق منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول مأساة أم فقدت أبناءها وزوجها في زلزال المغرب سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بالسلي حرس الحدود يوعي بأضرار المخدرات ومخالفة أنظمة الإقامة
التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند.
وأظهرت صور ومقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، جانبًا من اللقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر اليوم السبت إلى الهند، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من رئيس وزراء جمهورية الهند لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تعقد في مدينة نيودلهي، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين.#ولي_العهد_في_قمة_العشرين | #واس pic.twitter.com/gHTDnGpELo
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 9, 2023