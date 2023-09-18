ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء لاتفيا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها ونيلها ثقة البرلمان.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والرقي.