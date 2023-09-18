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بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء لاتفيا

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء لاتفيا
المواطن - واس

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها ونيلها ثقة البرلمان.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

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