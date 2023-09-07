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معربًا عن تمنياته بفوز الهلال بلقب دوري روشن

ياسر القحطاني: مستعد التنازل عن هذا الأمر وبكيت مرتين بسبب مباراتين

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
ياسر القحطاني: مستعد التنازل عن هذا الأمر وبكيت مرتين بسبب مباراتين
المواطن - فريق التحرير

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أوضح النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال السابق أنه على استعداد للتنازل عن كل الألقاب الفردية التي حققها مقابل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال.

وقال القحطاني في Podcast عُرض على قناة Bein Sports القطرية: ” مستعد للتنازل عن جميع إنجازاتي الفردية مقابل تحقيق آسيا مع الهلال، والأزرق سيكون أقرب فريق لتحقيق اللقب في الموسم الحالي”.

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ياسر القحطاني يتحدث عن الدوري السعودي

وتابع القحطاني: ” الهلال كيان ثابت، الله مسخر له كل شيء، وما يحدث في الدوري السعودي كان حلمًا وأصبح واقعًا”.

وواصل نجم الهلال السابق: ” أفضل لاعب واجهته كان محمد نور من الاتحاد، وأذرفت الدموع يوم خسارة الهلال لنهائي أبطال آسيا 2014 ويوم خسارة المنتخب السعودي لنهائي كأس أمم آسيا 2007″.

وأضاف: ” أنا أستمتع بجمهور الهلال ثم الهلال ثم الهلال”.

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