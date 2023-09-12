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معلقًا على الأداء في مباراتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية

ياسر المسحل: منتخب السعودية استفاد من الخسارة ورضا الجماهير غاية لا تُدرك

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
ياسر المسحل: منتخب السعودية استفاد من الخسارة ورضا الجماهير غاية لا تُدرك
المواطن - فريق التحرير

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علق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على خسارة منتخب السعودية اليوم ضد كوريا الجنوبية وديًا، وذلك في إطار ثاني لقاءات معسكر مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

المعسكر القادم لـ منتخب السعودية

وتحدث المسحل للقنوات الرياضية السعودية : ” روبيرتو مانشيني خاض للتو ثاني مباراة له مع الأخضر ومن الصعب الحكم عليه وتقييمه، هو لايزال في مرحلة التجربة وهناك عناصر جديدة ستنضم لمعسكر الأخضر في أكتوبر المقبل في البرتغال، ومنهم عناصر من المنتخب السعودي الأولمبي”.

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وتابع المسحل: ” مانشيني لايزال في مرحلة التعرف على اللاعبين وله مطلق الحرية في اختيار التشكيل الأنسب، خاصة أنه من الطبيعي إدراك أن رضا الجماهير غاية لا تُدرك في اختيار التشكيل وهذا أمر طبيعي يحدث مع كل المنتخبات في العالم”.

السعودية ضد كوريا الجنوبية - 1 - سالم الدوسري - المنتخب السعودي

وواصل: ” أشكر كل الجماهير السعودية وجماهير نادي نيوكاسل على ترحيبهم بالأخضر وإن شاء الله نعود لجماهير نيوكاسل بشكل أفضل وبنتائج أقوى في المستقبل”.

وفي مباراة منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية، سجل اللاعب تشو جيو سونج الهدف الوحيد للمنتخب الكوري في الدقيقة الـ 32 بعد خطأ في التمرير من اللاعب علي البليهي.

واستمرت النتيجة كما هي في الشوط الثاني، دون وجود لأي فرص خطيرة من قبل المنتخب السعودي، لتنتهي المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية.

علي البليهي - المنتخب السعودي

تشكيل الأخضر للقاء

وجاء تشكيل الأخضر لمباراة كوريا الجنوبية مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان”.

وخاض الأخضر أولى مبارياته الودية بقيادة مانشيني في معسكر نيوكاسل، يوم الجمعة الماضي، حيث واجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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