ياسر المسحل: نأمل تقديم نسخة استثنائية من مونديال الأندية

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته باستضافة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تُقام منافسات كأس العالم للأندية 2023 في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق.

كلمة ياسر المسحل

وتحدث ياسر المسحل في حفل قرعة كأس العالم للأندية، قائلًا: “هذه البطولة فرصة كبيرة لنا أن نظهر الجمال الذي تتمتع به مدينة جدة”.

وتابع ياسر المسحل حديثه قائلًا: “نأمل أن ننظم نسخة استثنائية لبطولة كأس العالم للأندية، والسعودية ترحب بالمشجعين من كل أنحاء العالم”.

كأس العالم للأندية 2023

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة كل من؛ الاتحاد، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، أوراوا ريد دايموندز الفائز بدوري أبطال آسيا، ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.

ويُشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كونميبول ليبارتادوريس، حيث لم تنته منافسات البطولة حتى الآن.