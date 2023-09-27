ياسر المسحل يرأس اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي الموارد البشرية تحذّر من الحسابات الوهمية والمشبوهة مشهد مهيب لصاعقة تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي سدايا تستهدف تطوير 800 كفاءة وطنية في النماذج اللغوية الكبيرة الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك الوحدة يتجاوز العروبة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك عبدالله المعيوف يواصل عادته في كأس الملك شاموسكا يقود التعاون لتحقيق رقم مميز لقطات لخط إنتاج سيارات لوسيد الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة
رأس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو مجلس الفيفا، ياسر المسحل، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي تحت رئاسته.
ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من الاجتماع الأول للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي، والذي استضافه الاتحاد السعودي في العاصمة الرياض.
وشهد الاجتماع حضور كامل أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة العديد من المقترحات المقدمة من بعض الاتحادات الأعضاء، وتلقت اللجنة تحديثًا شاملًا حول لوائح برنامج تعزيز الدعم المخصص من الاتحاد الآسيوي للاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية.
ومن جانبه، أعرب ياسر المسحل عن سعادته باستضافة السعودية لفعاليات الاجتماع والذي يأتي ضمن جهود الاتحاد الآسيوي للارتقاء بكرة القدم في مختلف الدول الأعضاء.
وثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاون البنّاء بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يخدم كرة القدم في القارة.