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شهد مناقشة العديد من المقترحات

ياسر المسحل يرأس اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
ياسر المسحل يرأس اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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رأس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو مجلس الفيفا، ياسر المسحل، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي تحت رئاسته.

اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من الاجتماع الأول للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي، والذي استضافه الاتحاد السعودي في العاصمة الرياض.

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اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي
جانب من الاجتماع – المصدر @saudiFF

وشهد الاجتماع حضور كامل أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة العديد من المقترحات المقدمة من بعض الاتحادات الأعضاء، وتلقت اللجنة تحديثًا شاملًا حول لوائح برنامج تعزيز الدعم المخصص من الاتحاد الآسيوي للاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية.

المسحل في اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي
جانب من الاجتماع – المصدر @saudiFF

ياسر المسحل سعد باستضافة الاجتماع

ومن جانبه، أعرب ياسر المسحل عن سعادته باستضافة السعودية لفعاليات الاجتماع والذي يأتي ضمن جهود الاتحاد الآسيوي للارتقاء بكرة القدم في مختلف الدول الأعضاء.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاون البنّاء بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يخدم كرة القدم في القارة.

ياسر المسحل
المسحل – المصدر @saudiFF

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