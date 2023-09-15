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ياسر المسيليم مودعًا الجماهير: اليوم تنتهي قصة 21 عامًا بالأهلي

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
ياسر المسيليم مودعًا الجماهير: اليوم تنتهي قصة 21 عامًا بالأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حارس المرمى ياسر المسيليم، قبل قليل، عن رحيله رسميًا عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد سنوات كبيرة من العطاء.

ياسر المسيليم يودع الجماهير

ووجه ياسر المسيليم رسالة إلى الجماهير، وقال: “اليوم أودع حبًا كبيرًا بقلبي وتنتهي قصة 21 عامًا في النادي الأهلي كلاعب لكن لم تنتهِ كعاشق لهذا الكيان الكبير”.

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ياسر المسيليم
المسيليم – المصدر @ALAHLI_FC

وتابع رسالته قائلًا: “شكرًا أيها الكبير.. شكرًا أيها العظيم.. شكرًا لكم يا جماهير الأهلي الشامخة أنتم تملكون أعظم دعم إلى الأهلي أنتم لست جماهير فقط أنتم سند الأهلي”.

واختتم ياسر المسيليم حديثه عبر حسابه الخاص عبر منصة “إكس”، قائلًا: “شكرًا لكل من وقف مع الأهلي في الأيام الجيدة والغير جيدة.. شكرًا لإدارة النادي وجميع المنسوبين وزملائي اللاعبين جميعًا استودعتكم الله”.

المسيليم مع الاهلي
المسيليم

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة التعاون، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يحتل التعاون الوصافة بـ13 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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