ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد رحيله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس ياسر المسيليم وهو يهاجم إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد العيسى، بسبب توقيت منحه المخالصة المالية وحرمانه من فرصة إيجاد نادٍ آخر واللعب له قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان المسيليم قرر اعتزال كرة القدم بعد رحيله عن النادي الأهلي، بعد 21 عامًا قضاها في صفوف الفريق حقق خلالها 11 بطولة.

تعليق ياسر المسيليم

وقال المسيليم في بث مباشر له: “عقدي كان من المقرر أن ينتهي في شهر أكتوبر المقبل، والأهلي لم يكن لديه الرغبة لتجديد عقدي، طالما الوضع كذلك طلبت منهم منحي المخالصة المالية لكي انتقل لناد آخر لكن للأسف في آخر ساعتين قبل انتهاء الميركاتو منحوني المخالصة”.

انتقدت جماهير الأهلي تصرف الإدارة مع المسيليم قائلين بأنه ما كان ينبغي من إدارة الراقي فعل هذا الأمر مع واحد من اللاعبين المخلصين للنادي.

وفي يوم 15 سبتمبر الجاري، وجه المسيليم رسالة إلى الجماهير، وقال: “

أودع حبًا كبيرًا بقلبي وتنتهي قصة 21 عامًا في النادي الأهلي كلاعب لكن لم تنتهِ كعاشق لهذا الكيان الكبير”.

وتابع رسالته قائلًا: “شكرًا أيها الكبير.. شكرًا أيها العظيم.. شكرًا لكم يا جماهير الأهلي الشامخة أنتم تملكون أعظم دعم إلى الأهلي أنتم لستم جماهير فقط أنتم سند الأهلي”.

واختتم ياسر المسيليم حديثه عبر حسابه الخاص عبر منصة “إكس”، قائلًا: “شكرًا لكل من وقف مع الأهلي في الأيام الجيدة وغير الجيدة.. شكرًا لإدارة النادي وجميع المنسوبين وزملائي اللاعبين جميعًا استودعتكم الله”.

وفي وقت سابق، حرصت الجماهير الأهلاوية على توديع حارس المرمى المسيليم، بعد إعلانه عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم رسميًا يوم 15 سبتمبر الجاري، بعد مسيرة طويلة من العطاء.

وتفاعلت الجماهير مع رحيل الحارس عن صفوف الأهلي، ليصبح هاشتاق “شكرًا ياسر المسيليم” ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.