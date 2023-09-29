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ياسر المسيليم يوضح لجماهير الأهلي سبب اعتزاله!

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
ياسر المسيليم يوضح لجماهير الأهلي سبب اعتزاله!
المواطن - فريق التحرير

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حرص حارس مرمى النادي الأهلي السابق، ياسر المسيليم، على توضيح السبب الحقيقي لاعتزال كرة القدم، مؤكدًا أن حديثه الأخير كان يقصد به شخص وليس الكيان.

المسيليم يُهاجم الإدارة

وكان ياسر المسيليم قد هاجم إدارة النادي الأهلي، بعدما تم إجباره على الاعتزال، وأكد أنه كان يُريد الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم، وعدم اعتزال اللعب في الوقت الحالي، ما أثار حالة من الجدل مؤخرًا.

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ياسر المسيليم
المسيليم

ياسر المسيليم يكشف تفاصيل اعتزاله

وقال المسيليم عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “رسالة لجماهير الأهلي.. ياسر الذي قضى 21 عامًا في الأهلي لن يضيع محبتكم في آخر يوم، وأنتم تعلمون أن حديثي الأخير المعني به شخص وليس كيانًا”.

وتابع ياسر المسيليم حديثه قائلًا: “تحولت للانفرادي بتوصياته.. وأوهم الرئيس التنفيذي بإصابتي في الركبة، كما رفض طلبي خطاب تحويلي للانفرادي”.

وأضاف: “حديثي كان على طريقة التعامل والتقدير وليس بحثاً عن التجديد (علماً قبل توقيعي للعقد السابق مع الأهلي تم جدولة مستحقاتي ليتسنى للأهلي التسجيل لأن الأهلي وجمهوره يستحقان دائمًا الأفضل ومصلحة النادي فوق الجميع)”.

ياسر المسيليم
المسيليم – المصدر @ALAHLI_FC

وواصل ياسر المسيليم حديثه: “كنت قادرًا على الخروج بمجرد دخول الفترة الحرة وهو دليل آخر على تمسكي بالأهلي لأخر لحظة، وحديثي عن المخالصة كانت عن نوايا توقيتها فقط ليعلم الجمهور كيفية تعامل هذا الشخص”.

واختتم رسالته قائلًا: “لن أطيل عليكم.. ياسر الذي خدم الأهلي لاعباً حريصاً كل الحرص على النادي وجمهوره الوفي وسترونه في مدرجات الأهلي إلى جانبكم.. وعبر الزمان سنمضي معاً”.

ياسر المسيليم
المسيليم

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