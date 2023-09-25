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أكدت أنها ليس لديها أصدقاء رجال

ياسمين صبري تكشف سبب تشبيهها بجورجينا

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
ياسمين صبري تكشف سبب تشبيهها بجورجينا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أن تشبيهها دائمًا بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، هو بسبب تمتعهما بنفس درجة لون البشرة.

ياسمين صبري تشبه جورجينا

وقالت ياسمين صبري خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” إن التشبيه “يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر”، مضيفة “إحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية”.

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كما أشارت ياسمين صبري إلى أنها من السيدات المحافظات ولا تحب حضور الحفلات، لافتة إلى أن هذا النوع من السيدات يعد نادرًا بمرور الأيام.

وعن أصدقاء الرجال، أوضحت: “معنديش أصدقاء رجالة أخاف الموضوع يقلب مشاعر، ومش حاسة إني عايزة حاجة”.

مرونة نفسية

وتابعت قولها “أنا لو مكنتش ممثلة أفتكر إني أكون سيدة أعمال أو محامية، لأني بعرف أتناقش، وعندي مرونة نفسية كبيرة، وفي مادة كاملة بتدرس في الجامعات اسمها مرونة نفسية”.

واستطردت: “أنا استثمرت في نفسي، وكان ممكن أبقا مباخدش بالي من نفسي وصحتي وشكلي، أو أبقى بشرب سجاير وكل ده كان هيظهر عليا، وأنصح أي حد إنه يشتغل على نفسه، وأنا دائمًا بسعى أني أحقق إنجازات”.

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