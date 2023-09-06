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بعد انضمامه إلى الهلال هذا الصيف

ياسين بونو: كأس الأمم الإفريقية أضاع انتقالي للريال

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
ياسين بونو: كأس الأمم الإفريقية أضاع انتقالي للريال
المواطن - فريق التحرير

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أكد حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ياسين بونو أنه تلقى عرضًا من ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه خلال فرتة الانتقالات الصيفية الحالية.

ياسين بونو يتحدث عن عرض الريال

وانضم ياسين بونو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، قادمًا من إشبيلية، وكان على رادار ريال مدريد، لتعويض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

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وقال بونو، خلال تصريحات للبرنامج الإذاعي الإسباني El Pelotazo: “نعم تلقيت عرضًا من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، عقدت الأمور، وانهارت الصفقة”.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

وكانت صحيفة ديفنسا سنترال، قد أكدت أن ريال مدريد اشترط ألا يشارك سياين بونو مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية لإتمام الصفقة، وهو ما أكده الحارس ضمنيًا الآن في تصريحاته.

وظهر ياسين بونو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراتي الرائد والاتفاق في دوري روشن السعودي، ولعب دورًا بارزًا في فوز الزعيم بالكلاسيكو ضد الاتحاد ضد بنتيجة 4\3.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال بدوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الثاني.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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