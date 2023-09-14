أبل تطرح أغلى هاتف لها على الإطلاق الخريف يرأس وفد السعودية باجتماعات وزراء الصناعة والتجارة ياسين بونو يُنافس كورتوا على جائزة ذا بيست 2023 بروزوفيتش مرشح لجائزة ذا بيست 2023 مستشفى عرقة يعود بحلته الجديدة على هيئة مختبر للفنون الإبداعية بنزيما ورومارينيو يقودان هجوم الاتحاد ضد الأخدود الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 7.3 مليارات ريال أوبك تحذر من فوضى الأسواق بسبب التخلي عن الوقود الأحفوري المركزي يرخص لشركتين مزاولة وساطة التأمين الإلكترونية أرقام مميزة لهجوم الاتحاد ضد الفرق الصاعدة
يتواجد حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ياسين بونو، في القائمة المرشحة لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم “ذا بيست” لعام 2023.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن قائمة المرشحين لجائزة “ذا بيست” لأفضل حارس مرمى، وذلك وفقًا للفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.
وضمت القائمة كلاً من؛ ياسين بونو “إشبيلية، الهلال”، البلجيكي تيبو كورتوا “ريال مدريد”، البرازيلي إيديرسون “مانشستر سيتي”، الكاميروني أندري أونانا “إنتر ميلان، مانشستر يونايتد”، والألماني مارك أندريه تير شتيجن “برشلونة”.
وتواجد ياسين بونو في القائمة النهائية بعد المستوى المميز الذي قدمه مع إشبيلية، بعدما ساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، بجانب تألقه في كأس السوبر الأوروبي، إلا أن مانشستر سيتي حسم البطولة بركلات الترجيح.
كما قدم بونو أداء استثنائيًا مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ولعب دورًا بارزًا في احتلال المركز الرابع، وذلك في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية والإفريقية بالمونديال.
وانضم ياسين بونو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، ويُقدم معه أداء مميزًا، حيث شارك في 3 مباريات بدوري روشن، وحافظ على نظافة شباكه مرتين، وساهم في فوزه بالكلاسيكو بنتيجة 4\3.