ياسين بونو يُنافس كورتوا على جائزة ذا بيست 2023

يتواجد حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ياسين بونو، في القائمة المرشحة لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم “ذا بيست” لعام 2023.

المرشحون لجائزة ذا بيست

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن قائمة المرشحين لجائزة “ذا بيست” لأفضل حارس مرمى، وذلك وفقًا للفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.

وضمت القائمة كلاً من؛ ياسين بونو “إشبيلية، الهلال”، البلجيكي تيبو كورتوا “ريال مدريد”، البرازيلي إيديرسون “مانشستر سيتي”، الكاميروني أندري أونانا “إنتر ميلان، مانشستر يونايتد”، والألماني مارك أندريه تير شتيجن “برشلونة”.

ياسين بونو يخطف الأنظار

وتواجد ياسين بونو في القائمة النهائية بعد المستوى المميز الذي قدمه مع إشبيلية، بعدما ساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، بجانب تألقه في كأس السوبر الأوروبي، إلا أن مانشستر سيتي حسم البطولة بركلات الترجيح.

كما قدم بونو أداء استثنائيًا مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ولعب دورًا بارزًا في احتلال المركز الرابع، وذلك في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية والإفريقية بالمونديال.

وانضم ياسين بونو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، ويُقدم معه أداء مميزًا، حيث شارك في 3 مباريات بدوري روشن، وحافظ على نظافة شباكه مرتين، وساهم في فوزه بالكلاسيكو بنتيجة 4\3.