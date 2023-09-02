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للانفراد بصدارة دوري روشن

يايسله يستهدف نقاط مباراة الفتح ضد الأهلي

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
يايسله يستهدف نقاط مباراة الفتح ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مواصلة انطلاقته المميزة مع الراقي في دوري روشن السعودي، وقيادته لتحقيق الفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم.

مباراة الفتح ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

مباراة الفتح ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

يايسله يستهدف الصدارة

وحقق الراقي أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين مع يايسله في الموسم الرياضي الحالي، بعدما حقق الفوز في أول 4 مباريات على التوالي، ويطمح لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

ويسعى الراقي لاستغلال خسارة الاتحاد للكلاسيكو أمام الهلال بالأمس، وتجمد رصيده عند12 نقطة، والفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، لخطف صدارة دوري روشن السعودي من الأزرق صاحب الـ13 نقطة.

ويعول يايسله على خبرات لاعبيه الكبيرة، وفي مقدمتهم؛ الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الفرنسي آلان سانت ماكسيميان والإيفواري فرانك كيسيه، بجانب الإسباني غابريل فيغا المتوقع مشاركته للمرة الأولى.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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