يايسله يستهدف نقاط مباراة الفتح ضد الأهلي

يأمل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مواصلة انطلاقته المميزة مع الراقي في دوري روشن السعودي، وقيادته لتحقيق الفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم.

مباراة الفتح ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

يايسله يستهدف الصدارة

وحقق الراقي أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين مع يايسله في الموسم الرياضي الحالي، بعدما حقق الفوز في أول 4 مباريات على التوالي، ويطمح لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي.

ويسعى الراقي لاستغلال خسارة الاتحاد للكلاسيكو أمام الهلال بالأمس، وتجمد رصيده عند12 نقطة، والفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، لخطف صدارة دوري روشن السعودي من الأزرق صاحب الـ13 نقطة.

ويعول يايسله على خبرات لاعبيه الكبيرة، وفي مقدمتهم؛ الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الفرنسي آلان سانت ماكسيميان والإيفواري فرانك كيسيه، بجانب الإسباني غابريل فيغا المتوقع مشاركته للمرة الأولى.