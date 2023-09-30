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ضمن منافسات دوري روشن

يايسله يسعى لاستعادة التوازن في مباراة الأهلي ضد الاتفاق

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
يايسله يسعى لاستعادة التوازن في مباراة الأهلي ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني للراقي، الألماني ماتياس يايسله، لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة الأهلي ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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جيرارد يسعى لمواصلة التألق في مباراة الاتفاق ضد جدة

جيرارد يسعى لمواصلة التألق في مباراة الاتفاق ضد جدة

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز الخامس.

مباراة الأهلي ضد الاتفاق
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يسعى لاستعادة التوازن

ويدخل الراقي مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم، بهدف حصد الثلاث نقاط، خاصة أن اللقاء على أرضه، ويرغب اللاعبين في مصالحة الجماهير، بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، بتحقيق 4 انتصارات متتالية، قبل أن يتلقى خسارة بخماسية ضد الفتح، واستعاد توازنه بتجاوز التعاون، ثم خسر أمام النصر بنتيجة 4\3.

على الجانب الآخر، يطمح فارس الدهناء بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لمواصلة التألق في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الاتفاق، والعودة إلى المركز الثالث مجددًا.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

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