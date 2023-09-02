يزيد الراجحي ثالثًا في رالي ديسافيو روتا 40

أنهى السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي مشاركته الأولى في رالي ديسافيو روتا 40 في الأرجنتين والتي مثلت الجولة الرابعة ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC في المركز الثالث في الترتيب العام برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك بزمن إجمالي قدره 15:40:30 ساعات على مدار ستة أيام في الفترة ما بين 26 من شهر أغسطس وحتى الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وواصل الثنائي يزيد الراجحي وغوتشالك تألقهما في اعتلاء منصات التتويج من خلال جمع النقاط المهمة في بطولة الـ W2RC منذ بداية الموسم للحفاظ على مركز الوصافة إذ لازالت المنافسة مفتوحة حتى نهاية الموسم في جولة المغرب. ورغم التمسك بالأداء الرفيع المستوى خلال الستة الأيام الماضية وتألقهم في جميع المراحل الخمسة للرالي اعتمد الراجحي أسلوبًا فريدًا لتحقيق مركز الوصافة في ثلاث مراحل، إلا أن الأجواء كانت تنافسية ومليئة بالتحديات القاسية خلال معركة ديسافيو روتا 40 التي تميزت بوعورة مساراتها بين المسار الرملي والحصوي وكثبان فيامبالا المخيفة.

تفاصيل الرالي

ففي اليوم الأول، انطلقت المنافسة من مدينة لاريوخا وعلى مرحلة حلقية لمسافة امتدت 334 كيلومترًا حيث تمكن الراجحي من فتح المسار ورغم تصدره المرحلة بأكملها إلا أن الثنائي تعرض لانفجار في الإطار قبل وقت قصير من بلوغ خط النهاية مما حال دون الفوز بالمرحلة والاكتفاء بالمركز الثاني.

وفي اليوم الثاني، اتجه الرالي نحو الشمال الى مدينة بيلين حيث شهدت المرحلة الثانية مسارًا وعرًا وصعبًا وقاسيًا للإطارات، فبعد أن انطلق الراجحي من المركز الثاني ليباشر في تصدّر المرحلة في الكيلومترات الأولى لشق ورسم المسار الوعر أمام المتسابقين سرعان ما تعرض الثنائي الى 4 انثقابات متتالية بعد قطعهم 250 كيلومترًا من المرحلة الخاصة التي بلغت إجماليها 340 كيلومترًا، بعدها واجه الثنائي صراعًا طويلًا مع الإطارات مستخدمين كِل الإطارات الاحتياطية خلال المرحلة مضطرين الى إكمال القيادة بالقيام في التبادل بين الإطارات المتهالكة والفارغة حتى نهاية المرحلة للوصل الى خط النهاية.

وتمكن يزيد الراجحي وتيمو من الحفاظ على مركزهما على منصة التتويج في الترتيب العام على الرغم من خسارة الوقت في المرحلة الثانية بسبب الظروف القاهرة.

أما في المرحلة الثالثة والرابعة، تمحورت أحداثها في مدينة بيلين خاصة في صحراء وكثبان فيامبالا المخيفة والتي تُذكرنا برالي داكار سابقًا وعلى مرحلتين حلقيتين من دون أي مشاكل تذكر لطاقم تويوتا هايلوكس وذلك لبراعة البطل السعودي، الراجحي في القيادة على الكثبان الرملية بالرغم من صعوبتها كما أن تيمو كان على قدر المهمة الصعبة في رسم الطريق عبر الرمال البيضاء لصحراء فيامبالا الأرجنتينية.

وفي اليوم الختامي للرالي، كان المسار صعبًا نحو أقصى الشمال الى مدينة سالتا التي استضافت منصة التتويج النهائية لرالي ديسافيو روتا 40 الذي عاد الى الحياة من جديد منذ عام 2018. وقطع يزيد الراجحي صحبة تيمو غوتشالك في الأيام الستة الماضية عبر المسارات التي تطلبت المهارات الملاحية العالية بمسافة إجمالية تبلغ 2804 كيلو مترًا منها 1555 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للسرعة.

وأصبح لدى يزيد الراجحي 138 نقطة في رصيده في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة ولا يزال من الممكن تعويض فجوة النقاط بينه وبين أقرب منافسيه في البطولة في الجولة الختامية في المغرب.

تعليق يزيد الراجحي

وعبر يزيد الراجحي عن ارتياحه في الوصول الى خط النهاية وتمكنه من الحفاظ على مركزه الثاني في ترتيب البطولة رغم الصعوبات التي واجهها قائلًا: “أحمد الله على إنهائنا رالي ديسافيو روتا 40 بسلام، رغم صعوبة ووعورة مساراتها فقد تمكنا من تعزيز مركزنا الثاني في البطولة”.

” كانت وتيرتنا قوية جدًا بالرغم من مشاكل الإطارات التي عانينا منها، ولكن هذه المشاكل لم تعرقلنا بل قدمت لنا مستوى آخر من المنافسة، أشكر مساعدي تيمو غوتشالك على أدائه وجهوده في رسم الطريق أمامي”

“من الجميل ان نعود الى قارة جنوب أمريكا مجددًا. كان الرالي بمثابة رالي داكار تمامًا ولكن بمراحل أقل، واجهنا جميع التضاريس الصعبة التي واجهناها في رالي داكار سابقا حينما استضافتها الأرجنتين لعقدا من الزمن، بالفعل استمتعت بهذه الجولة كثيرًا لاسيما أن شعبها طيب ومن أكبر المشجعين لي”

ووجه يزيد الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.