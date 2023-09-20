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غير مطروحين على متجر جوجل بلاي

يوتيوب وهمي يسرق بيانات أجهزة أندرويد

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
يوتيوب وهمي يسرق بيانات أجهزة أندرويد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلامية أن مجموعة من البرامج الضارة التي تحمل فيروساً من نوع كابرا رات، والتي تصيب أجهزة الأندرويد، وتقوم بالاستيلاء على بيانات الجهاز والحسابات الإلكترونية، ومن ضمنها برنامجان منسوخان من يوتيوب ويعملان بشكل مشابه كطرف ثالث لبرنامج جوجل لعرض الفيديوهات يوتيوب، وفقًا لموقع سنشيل لابس.

واجهة وشكل يوتيوب

ويستخدم البرنامجان واجهة وشكل يوتيوب ولكن ليسا كتطبيقين كاملين وإنما يعتمدان على ويب فيو لفتح نافذة على تطبيق يوتيوب، والبرنامجان غير مطروحين على متجر البرامج الخاص بجوجل بلاي، وإنما يطرحان بصيغة إي بي كيه على بعض المتاجر الخارجية لتحميل البرامج.

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ويحمل البرنامجان برمجيات خطيرة تنفذ لبيانات المستخدم بمجرد تسجيل الدخول فيهما، كما يطلبان العديد من التصريحات غير المبررة خلال التحميل للولوج على أدق تفاصيل الجهاز والكاميرا والمايكات وحتى حساسات الحركة في الجهاز، إضافة لتصريح بالتلاعب في ملفات النظام الخاصة بالجهاز، وعن طريق ذلك يتلاعب التطبيقان بالكامل في أجهزة الضحية.

وحذر سينشل لابس من البرمجيات الفيروسية في التطبيقين، مشيراً إلى أن برمجة الفيروس فيهما محدث ويصعب كشفها، وتعد إصداراً جديداً من فيروس كابرا رات القادر على اختراق أدق تفاصيل أجهزة الأندرويد.

 

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