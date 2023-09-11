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بعد فوزه بألقاب عديدة كمدرب

يورجن كلوب يكشف أكبر نجاح في مسيرته

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
يورجن كلوب يكشف أكبر نجاح في مسيرته
المواطن - فريق التحرير

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حدد المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الألماني يورجن كلوب، أكبر نجاح في مسيرته التدريبية حتى الآن.

التأهل مع ماينز النجاح الأكبر

وأكد يورجن كلوب، أن أهم نجاح في مسيرته التدريبية حتى الآن، وهو الصعود بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ماينز إلى منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني في عام 2004.

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وتابع: “الظروف كانت صعبة للغاية لدرجة أنه لم يتوقع شخص أنه سيكون من الممكن الصعود، لكننا حققنا ذلك. بعدها فزت بالألقاب الأكثر أهمية، لكني أيضًا حظيت بفرق أفضل تحت حوزتي وبظروف وأموال أفضل”.

وأضاف يورجن كلوب خلال زيارته لمدينة ماينز: “الأمور لا تتعلق بكيف ترى الأمور من الخارج بل بكيف يشعر بها الشخص.. خاصة أن الصعود بماينز كان بلاعبين مسيرتهم منتهية تقريبًا، إلا أنهم حصلوا على فرصة ثانية معي”.

مسيرة مميزة لكلوب

وكان ماينز، هو أول فريق يقوده يورجن كلوب كمدير فني، وتولى بعد ذلك قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، وحقق معه لقب الدوري الألماني مرتين في عامي 2011 و2012، بالإضافة إلى بطولة كأس ألمانيا.

وقاد يورجن كلوب، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2013، إلا أنه خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره بايرن ميونيخ.

وتولى المدير الفني الألماني بعد ذلك قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ليتوج معه بالعديد من الألقاب، أبرزها؛ دوري أبطال أوروبا في عام 2019، كأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.

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