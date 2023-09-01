يورغن كلوب: محمد صلاح ليس للبيع

أنهى المدير الفني الألماني يورغن كلوب، الجدل المثار بشأن مستقبل المصري الدولي محمد صلاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

كلوب يؤكد استمرار صلاح

وتحدث يورغن كلوب على أنباء رحيل النجم المصري في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة أستون فيلا المقام الآن، قائلًا: “الموقف لم يتغير.. محمد صلاح ليس للبيع؛ ولم يصل عرض رسمي حتى الآن”.

وجاءت تصريحات يورغن كلوب، بعدما أكدت تقارير أن وفدًا مهمًا من الاتحاد سافر إلى ليفربول، أملًا في إنهاء صفقة صلاح، وتم زيادة العرض إلى 130 مليون دولار، من أجل إقناع المسؤولين ببيع النجم المصري هذا الصيف.

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.