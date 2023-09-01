Icon

القبلان: توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ضرورة تنموية Icon سانتي أونا: محمد صلاح لن يصل جدة اليوم Icon القنصلية في هونغ كونغ تحذر المواطنين: ابتعدوا عن إعصار ساولا Icon تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم Icon التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال Icon الأرصاد: أمطار وتدني الرؤية على جازان حتى الـ8 مساءً Icon تنفيذ حكم القتل في سوداني قتل آخر طعنًا في الرياض Icon غيوم وأمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على 8 مناطق Icon رؤية 2030 خريطة السعودية الكبرى للعبور إلى المستقبل بقيادة ولي العهد Icon تشغيل أقوى ثالث حاسوب في العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا استمراره مع ليفربول

يورغن كلوب: محمد صلاح ليس للبيع

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
يورغن كلوب: محمد صلاح ليس للبيع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى المدير الفني الألماني يورغن كلوب، الجدل المثار بشأن مستقبل المصري الدولي محمد صلاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

كلوب يؤكد استمرار صلاح

وتحدث يورغن كلوب على أنباء رحيل النجم المصري في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة أستون فيلا المقام الآن، قائلًا: “الموقف لم يتغير.. محمد صلاح ليس للبيع؛ ولم يصل عرض رسمي حتى الآن”.

قد يهمّك أيضاً
تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب أوكرانيا

تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب أوكرانيا

Dreams ميزة سناب شات الجديدة بالذكاء الاصطناعي

Dreams ميزة سناب شات الجديدة بالذكاء الاصطناعي

وجاءت تصريحات يورغن كلوب، بعدما أكدت تقارير أن وفدًا مهمًا من الاتحاد سافر إلى ليفربول، أملًا في إنهاء صفقة صلاح، وتم زيادة العرض إلى 130 مليون دولار، من أجل إقناع المسؤولين ببيع النجم المصري هذا الصيف.

كلوب ومحمد صلاح
كلوب وصلاح – المصدر theathletic

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

محمد صلاح

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030
السعودية اليوم

جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو...

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات...

السعودية اليوم
تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام
السعودية اليوم

تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام

السعودية اليوم
لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي حتى 2026
الرياضة

لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي...

الرياضة
كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل أمتعة راكب بفرنسا
غرائب

كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل...

غرائب
شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022
السوق

شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي...

السوق
استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام الفصلين
السعودية اليوم

استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7...

السعودية اليوم